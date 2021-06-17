تمديد آجل إيداع مطالب تسوية ديون المؤسسات والجمعيات الناشطة في القطاع الثقافي والفنانين والمبدعين والمثقفين

أعلن الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، يوم الأربعاء، عن قرار التمديد في آجال الانتفاع بالإجراءات المتخذة لفائدة كافّة المؤسسات والجمعيات الناشطة في القطاع الثقافي والعاملين لحسابهم الخاص من فنانين ومبدعين ومثقفين بخصوص تسوية وضعياتهم إزاء الصندوق إلى حدود 30 أوت 2021.وأوضح الصندوق في بلاغ نشره يوم الأربعاء، أن هذه التسوية تقتضي إبرام جدولة لأصل الدّين وخلاص القسط الأّوّل منها واعتباره كتسبقة وخلاص مصاريف التّتبع.كما ذكّر الصّندوق المعنيين بالأمر الذّين تولّوا خلاص أصل الدّين إلى تقديم مطلب في طرح خطايا التأخير للنظر فيه من طرف اللّجنة المختصّة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية.