أحلام قزارة تقر بعدم وجود رؤية واضحة حول موعد وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لكورونا في اطار مبادرة "كوفاكس" العالمية

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أقرت عضو لجنة التلقيح بوزارة الصحة، أحلام قزارة بعدم وجود رؤية واضحة حول موعد وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لكورونا في اطار مبادرة "كوفاكس" العالمية، مؤكدة في المقابل أن تونس بصدد الحصول بصفة دورية على لقاح "فايزر" في اطار الشراءات المباشرة.وأفادت في تصريح اعلامي اليوم الاربعاء بمقر وزارة الصحة على هامش حفل تسليم هبة يابانية مكونة من شحنة معدات طبية للتبريد، انه من المنتظر ان تتحصل تونس خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2021، على 3 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19 في اطار الشراءات المباشرة ومبادرة "كوفاكس" والمبادرة الافريقية لتوفير التلقيح.وأوضحت قزارة أن تونس ستتحصل في موفى جوان الجاري على 25 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك v" الروسي ضمن الشراءات المباشرة، مذكرة باستخدام دفعة اولى من هذا النوع من اللقاح التي تحصلت عليها تونس في 16 ماي المنقضي والمقدرة بـ 25 ألف جرعة.وأضافت ان 500 ألف جرعة من لقاح "كورونافاك" الصيني من مخابر "سينوفاك" سيتم الحصول عليها في اطار الشراءات المباشرة في موفى جوان الجاري.