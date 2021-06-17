أيام قرطاج السينمائية 2021: فتح باب الترشيحات لجائزة "قرطاج الواعدة"

فتحت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية في دورتها الثانية والثلاثين، باب الترشيحات أمام الطلاب في مدارس السينما العربية والأفريقية، لتسجيل أفلامهم ضمن قسم "قرطاج الواعدة". وحدّدت يوم 30 أوت 2021 كآخر أجل لتلقي طلبات المشاركة على موقع الواب www.jcctunisie.orgواشترط المنظمون أن يكون إنتاج الفيلم لاحقا لموعد إغلاق باب الترشيحات للدورة السابقة للمهرجان (2 سبتمبر 2019) وألا تتجاوز مدّته 30 دقيقة.وكانت الهيئة المديرة للدورة 32 لتظاهرة أيام قرطاج السينمائية التي يديرها المخرج السينمائي رضا الباهي للمرة الثانية على التوالي، أعلنت في وقت سابق على الموقع الرسمي للمهرجان، عن فتح باب المشاركة في هذه الدورة ضمن المسابقة وخارجها.وحدّدت يوم 15 أوت كآخر أجل لترشيح الأفلام في المسابقة الرسمية و20 أوت بالنسبة إلى الأفلام الخاصة بقسم سينما العالم.وجدير بالتذكير أن الدورة الثانية والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية تُقام من 30 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2021.