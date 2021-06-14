انس جابر تصعد الى المركز 24 في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

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صعدت التونسية انس جابر مركزين في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين لتصبح في المرتبة 24 عالميا في افضل ترتيب لها منذ بداية مسيرتها الاحترافية في عالم الكرة الصفراء.وكانت انس جابر بلغت الدور ثمن النهائي لدورة رولان غاروس، ثاني الدورات الاربع الكبرى (غراند سلام)، قبل ان تخرج امام الامريكية كوري غوف بخسارتها صفر-2.وفي طريقها الى الدور ثمن النهائي، ازاحت انس جابر الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا عالميا 2-صفر في الدور الاول والاسترالية استرا شارما 2-صفر في الدور الثاني والبولونية ماغدا لينات 2-1 في الدور السادس عشر.