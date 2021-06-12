كوناكت والتجاري بنك يدخلان المرحلة التنفيدية لمساعدة الباعثين في اطار برنامج "دار المشاريع"

وات -

قال رئيس كنفدارلية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، طارق الشريف، السبت، ان المنظمة، دخلت في اطار تطوير عملياتها الداخلية، مع التجاري بنك المرحلة التنفيذية لبرنامج "دار المشاريع" مما سيوفر لأصحاب المشاريع آليات تمويل ومرافقة.ووقع الشريف، امس الجمعة ، اتفاقية شراكة مع الرئيس المدير العام للتجاري بنك، هشام سفا، وهي تندرج في اطار خطة "كوناكت "والتجاري بنك لدعم المبادرة واحداث المؤسسات.وبين الشريف في تصريح لـ" وات"، ان الاتفاق الجديد بين "كوناكت" والتجاري سيتيح تقديم تمويلات للمبادرين الى جانب المرافقة الفنية لأصحاب المشاريع.وبين ان هذا الاتفاق يأتي بعد مرور شهر ونصف على توقيع الاتفاق الاطار لـ"دار المشاريع" وانه سيمكن من دعم الحضور على المستوى الجهوي.وذكر رئيس منظمة "كوناكت" بسعي المنظمة الى مزيد تشبيك علاقاتها الخارجية، متطرقا الى اللقاء الذي عقده مع سفير الولايات المتحدة بتونس، دونالد بلوم امس الجمعة .وبين ان " كوناكت "يمكنها الاستفادة من الفرص التصديرية الى توفرها السوق الامريكية الى جانت مزيد تشبيك علاقاتها الخارجية من خلال احداث الشركات وتطوير الشراكاتوشدد الشريف، في ذات السياق على توفر إمكانيات "هائلة" يمكن للمستثمرين التونسيين وأصحاب المؤسسات استغلالها من خلال احكام التعامل مع السوق الأمريكية .