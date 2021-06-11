تقدم اشغال تهيئة وتوسعة الملعب الاولمبي بسوسة بنسبة 80 بالمائة

وقد تقرر خلال الجلسة :

أشرفت صباح اليوم الجمعة 11 جوان 2021 وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدّم أشغال تهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بسوسة التي بلغت نسبة 80%.تكفل الوزارة بتوفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال ما تبقى من مكونات المشروع والتي تشمل :- تهيئة منصة الصحفيين- تركيز عدد 02 سبورة لامعة- تركيز 40 الف كرسي- تجديد الشبكة الكهربائية وتركيز شبكة انارة LEDويندرج هذا القرار في اطار توجهات الوزارة وحرصها التام على تطوير البنية التحتية للملاعب والمنشآت الرياضية لتكون مكسبا لتونس ولكرة القدم التونسية من خلال مطابقتها للمواصفات وللمعايير الدولية وقدرتها على احتضان أكبر التظاهرات والمنافسات القارية والدولية.وحضر الجلسة كل من المدير العام بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية عادل براهم ومراقب المصاريف العمومية لدى الوزارة منية الأديب ومدير عام المصالح المشتركة عبد المنعم الشعافي ومدير البناءات والتجهيز الحبيب بوقرة ومدير التخطيط والتقييم مفيد بن كعبية وعدد من إطارات الوزارة.