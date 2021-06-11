زغوان: تسليم  270  مسكنا ضمن برنامج السكن الإجتماعي ببئر مشارقة قبل نهاية السنة الحالية (المديرة العامة للسكن الاجتماعي)

وات -

عقدت اللّجنة الجهوية لمتابعة السكن الاجتماعي بولاية زغوان، اليوم الجمعة، جلسة عمل بمقر الولاية، بإشراف والي الجهة، صالح المطيراوي، وبحضور المديرة العامة للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز، منية البصير، وممثلي المصالح الجهوية المتدخلة، خصصت لمتابعة سير تقدم إنجاز مشروع السكن الاجتماعي ببئر مشارقة.ويضم هذا المشروع، 270 مسكنا (70 شقة و200 مسكن فردي)، بكلفة أشغال بلغت حوالي 14 مليون دينار، وهو من المشاريع المعطلة منذ 2015 بسبب ارتفاع كلفة الربط بشبكة المياه والتيار الكهربائي.وذكرت المديرة العامة للسكن الاجتماعي في تصريح لـ"وات"، أنه تم اليوم التوصل إلى اتفاق مع المستلزمين العموميين على استكمال ما تبقى من الأشغال المتعلقة خاصة بتزويد المساكن بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي، حتى تكون هذه المساكن وظيفية عند التسليم.وأفادت ذات المصدر، بأن اللّجنة الجهوية تمكّنت، أيضا، من المصادقة على القائمة النهائية للمنتفعين بعد النظر في الاعتراضات وتعويض الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية الانتفاع بهذا البرنامج مؤكدة أنه سيتم تسليم هذه المساكن قبل موفى السنة الحاليّة.