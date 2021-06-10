مفتي الجمهورية: يوم السبت 12 جوان ... مفتتح شهر ذي القعدة 1442 ه

أعلن مفتي الجمهورية التونسية، مساء اليوم الخميس، ان مفتتح شهر ذي القعدة لسنة 1442 هجري يوافق يوم السبت 12 جوان الجاري.واضاف المفتي في بلاغ انه لم تثبت رؤية هلال شهر ذي القعدة، بغروب شمس اليوم الخميس 29 شوال 1442 هجري، الموافق ليوم 10 جوان 2021.وسيكون يوم الجمعة 11 جوان هو تمام الثلاثين من شهر شوال 1442هجري.