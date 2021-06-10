الاهلي المصري يعلن كسب قضيته ضد النجم الساحلي والمهاجم سليمان كوليبالي

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كشف الاهلي المصري يوم الخميس على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت ان المحكمة الرياضية الدولية رفضت الاستئناف المقدم من النجم الساحلي واللاعب سليماني كوليبالي بخصوص الغرامة المالية المسلطة من قبل الفيفا.وقال الفريق المصري ان المحكمة الرياضية الدولية "ايدت القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالزام النجم الساحلي واللاعب كوليبالي بدفع مليون و400 الف دولار للنادي الاهلي مضافا إليها غرامات ثانوية قدرها 15بالمائة اعتبارا من أكتوبر 2019 مع الزام النجم الساحلي ايضا بدفع اتعاب التقاضي".وكان النجم الساحلي تعاقد مع سليماني كوليبالي في ماي 2019 لمدة اربعة مواسم وذلك بعد ان ترك المهاجم الايفواري الاهلي المصري في 2017 بسبب تعرضه للاضطهاد من قبل المدرب حسام البدري حسب قوله.وفرض الفيفا غرامة مالية على كوليبالي بقيمة حوالي مليون و400 الف دولار معتبرا ان اللاعب الايفواري قام بفسخ عقده مع الفريق المصري من جانب واحد.