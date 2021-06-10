الSONEDE تعلن تعرض محطة الضح سيدي احمد الجديدي بباجة الى عملية سرقة وتخريب

اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تعرض معدات بمحطة ضخّ المياه بسيدي أحمد الجديدي بولاية باجة الى عملية تخريب وسرقة فجر اليوم 10 جوان 2021 مما انجرّ عنه تسجيل إنقطاع للماء بمدينة تستور ومنطقتي الصّخيرة وزلدو.



وتوقعت الشركة ، في بلاغ لها ، استئناف التّزويد تدريجيا حال إتمام إصلاح ما تمّ تخريبه وإعادة تشغيل المحطة المذكورة دون ان تقدم سقفا زمنيا لاعادة ضخ المياه الصالحة للشرب.





