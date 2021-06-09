رئيس هلال الشابة "الغاء "التاس" لقرار جامعة كرة القدم بتجميد نشاط الهلال الشابي  يعني عودة الفريق الى الرابطة الاولى"

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أعتبر توفيق المكشر رئيس هلال الشابة ان قرار محكمة التحكيم الرياضي (تاس) بالغاء قرار الجامعة التونسية لكرة القدم بتجميد نشاط الهلال الشابي اليوم يعني عودة الفريق الى بطولة الرابطة المحترفة الأولى.وأوضح خلال ندوة صحفية، عقدها مساء اليوم الأربعاء مع عدد من اعضاء هيئة الدفاع عن الفريق، "أنّ المحكمة الرياضية الدولية أنصفت هلال الشابة في نزاعها الطويل مع الجامعة التونسية لكرة القدم".وبيّن أن هيئة هلال الشابة حاولت في عديد المرات تسوية النزاع مع الجامعة التونسية لكرة القدم بصفة ودية، قبل التوجه للقضاء الرياضي الدولي، لكنها اصطدمت بتعنت و تصعيد من الطرف المقابل.وأفاد أنّ هلال الشابة تكبدت خسائر مالية كبيرة،في قضيتها مع الجامعة التونسية لكرة القدم رغم ما لاقته من مساندة وتعاطفا مع عديد الأطراف الرياضية محليا ودوليا مضيفا أنّ قرارات الجامعة التونسية لكرة القدم بتجميد نشاط هلال الشابة وانزاله الى القسم الخامس كانت قرارات ظالمة وصادمة.