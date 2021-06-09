تونس تحتضن البطولة العربية لالعاب القوى من 16 الى 20 جوان الجاري

تحتضن تونس من 16 الى 20 جوان الجاري البطولة العربية لالعاب القوى الترشيحية للالعاب الاولمبية طوكيو وذلك بمشاركة حوالي 420 رياضيا ورياضية من 19 بلدا.ويتمثل هدف الجامعة التونسية لالعاب القوى خلال هذه التظاهرة في تاهيل ستة رياضيين الى العاب طوكيو علما وان المشاركة التونسية في هذه البطولة ستكون في حدود 50 رياضيا.وتم اعتماد هذه النسخة من البطولة العربية كمسابقة ترشيحية لالعاب طوكيو بالنظر الى قلة المسابقات في العالم والغاء البطولة الافريقية بسبب جائحة كورونا.وسيسعى كل من رياض الشنني (800م) ومروى بوزيان (3000م موانع) وفارس الجلاصي (400م) ومحمد امين التواتي (400م حواجز) واحمد الجزيري (3000م موانع) وشاهيناز النصري (المشي) الى تحقيق الحد الادنى خلال البطولة العربية من اجل ضمان التاهل الى العاب طوكيو.