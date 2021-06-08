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انتخابات شبيبة القيروان- قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة البشير الاحمر

Publié le Mardi 08 Juin 2021 - 14:42 قراءة: 0 د, 23 ث
وات - اعلنت اللجنة المستقلة لانتخابات شبيبة القيروان عن قبولها للقائمة الوحيدة المترشحة لانتخابات الهيئة المديرة لشبية القيروان المقررة يوم 20 جوان الجاري وذلك حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لشبيبة القيروان بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وكانت قائمة وحيدة برئاسة البشير الاحمر تقدمت بمطلب ترشحها.


وضمت هذه القائمة، علاوة على البشير الاحمر، محمد السامي الزيتوني كانئب رئيس وعبد الرزاق طراد وسليم بشير ووجيه العلويني واحمد النقازي وانيس العلاني وعادل شعبان وفاروق فيالة ومحمد الوسلاتي واكرم الهرقام وجوهر ابراهيم (اعضاء).

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