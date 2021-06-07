بنزرت: غرق طفلين شقيقين وفقدان ثالث بشاطئ البوغاز بمنطقة الرمال من معتمدية منزل جميل

وات -

شهد شاطئ البوغاز بمنطقة الرمال من معتمدية منزل جميل، عشية اليوم الاثنين، حالتي غرق لطفلين وفقدان ثالث،وفق ما أفاد به مراسل "وات"، العميد كمال المليتي، المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت.وأوضح المصدر ذاته أن الغريقين الشقيقين، هما طفل يبلغ من العمر 16سنة، وفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، بينما الطفل الثالث المفقود، وهو ابن عمهما، يبلغ من العمر 11سنة، مبينا أن فرق الحماية تبذل حاليا جهودها من أجل العثور عليه، رغم صعوبة المكان، بسبب التيارات المائية القوية والأمواج العاتية.وجدد العميد المليتي التأكيد على عموم المواطنين بتجنب السباحة في الأماكن الخطرة وغير المحروسة أو المؤمنة من قبل السباحين المنقذين التابعين لمصالح الحماية المدنية.