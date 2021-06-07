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دورة رولان غاروس - مسيرة انس جابر تتوقف في الدور ثمن النهائي

Publié le Lundi 07 Juin 2021 - 12:04 قراءة: 0 د, 23 ث
وات - توقفت مسيرة انس جابر في الدور ثمن النهائي من دورة رولان غاروس، احدى الدورات الكبرى للتنس، اثر هزيمتها اليوم الاثنين امام الامريكية كوري غوف المصنفة 25 عالميا (3-6 و1-6).

وكانت جابر المصنفة 26 عالميا فازت على البولونية ماغدا لينات المصنفة 45 عالميا 3-6 و6-0 و6-1 في الدور السادس عشر بعد ان تغلبت على الاسترالية استرا شارما المصنفة 124 عالميا 6-2 و6-4 في الدور الثاني وعلى الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا المصنفة 43 عالميا 2-0 في الدور الاول.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227084

Seifoun  ()  |Lundi 07 Juin 2021 à 12h 46m |           
للاسف الرياضي التونسي هش نفسيا اليوم انس جابر خسرت اللقاء ذهنيا و كانت خارج الموضوع تماما حسينا و كانها تلعب ضد سيرينا ويليامز و الا ستيفي قراف



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