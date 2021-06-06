فيلم "الغابة المقدسة" لعبد الله الشامخ يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في مهرجان الفيلم الإفريقي بتكساس

فاز فيلم "الغابة المقدسة" للمخرج التونسي عبد الله الشامخ بجائزة أحسن فيلم وثائقي طويل في مهرجان الفيلم الإفريقي بتكساس .والفيلم وثائقي مدته 50 دقيقة وهو من تنفيذ شركة فولك ستوري كمبوني وإنتاج الجزيرة الوثائقية 2020.وتدور أحداث هذا الفيلم في إحدى الغابات الاستوائية بكوت ديفوار حيث يتابع المخرج أحد طقوس العبور الإنثروبولوجية المهددة بالاندثار والمتمثل في "احتفال الأجيال" الذي تقيمه قبيلة "أدكرو" في قرية "بوبوري" بإشراف الزعيم الروحي "بيار لات" الشخصية الرئيسية في الفيلم، وهي عبارة عن اختبار يمتحن بلوغ الشباب ويشترط تأدية عدد من الطقوس في الغابة لمدة معينة.ومن خلال هذا العمل يقدّم المخرج وفق رؤية سينمائية تصوره للتراث الإفريقي وسبل المحافظة عليه، بعيدا عن النظرة التي تختزله في الفلكلور والسياحة، حيث ينقل من خلال "احتفال الاجيال" الصراع الوجودي بين جيل متشبث بهويّته وخصوصيته الثقافية والعرقية وجيل جديد مغترب ومنبتّ نتيجة تأثيرات الواقع الراهن.