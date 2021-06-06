الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 6 جوان 2021

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المنستير/كورونا: 65 إصابة جديدة و8 معتمديات ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا

المهدية - كورونا: النسبة اليومية للعينات الايجابية تتجاوز 50 بالمائة مقابل تعافي 29 مصابا

صفاقس/كورونا: تسجيل حالتي وفاة و 84 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الاخيرة

توزر: عدد الملقحين ضد فيروس "كورونا" يناهز 9 آلاف شخص وعودة تسجيل نسب مرتفعة للتحاليل الإيجابية

زغوان: تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" نهاية الأسبوع الجاري و87 إصابة إضافية

وزارة الصحّة تقرّر تجهيز أقسام كوفيد 19 بقفصة بأسرة إنعاش إضافية وتركيز صهريجين للأوكسيجين الطبّي بالرديف والمتلوي

توزر: عدد الملقحين ضد فيروس "كورونا" يناهز 9 آلاف شخص وعودة تسجيل نسب مرتفعة للتحاليل الإيجابية

سليانة: تسجيل حالة وفاة و134 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قابس: تراجع عدد الاصابات والحالات النشطة لفيروس "كورونا"

الكاف: تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفايات

سليانة: تسجيل حالة وفاة و134 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير تطور مجموع الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة مارس 2020- 4 جوان 2021 إلى 19 ألفا و684 إصابة منها 65 إصابة جديدة وفق آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وتوجد بالجهة 920 حالة نشطة، و94 حالة مقيمة بالمستشفيات والمصحات، وجملة 18 ألفا و232 حالة تعافي منها 11 حالة شفاء جديدة، ومجموع 532 وفاة بدون تسجيل حالات وفاة جديدة إلى غاية 4 جوان الجاري.وشهدت ولاية المنستير تطور تصنيفها مجددا كولاية ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا بتسجيلها خلال 14 يوما الأخيرة وإلى غاية 4 جوان الجاري 105 من الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن.وارتفع عدد المعتمديات ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا إلى 8 معتمديات تتصدرها الوردانين بمجموع 223 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، وتليها البقالطة 193 إصابة، وبنبلة 166 إصابة، والساحلين 131 إصابة وطبلبة 131 إصابة والمنستير 105 إصابات وقصر هلال 105 إصابات وبني حسان 104 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن.وتصنف معتمديات ذات اختطار مرتفع كلّ من جمال 92 إصابة والمكنين 89 إصابة وذات مستوى اختطار متوسط معتمديتي قصيبة المديوني (40 إصابة) وزرمدين 31 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.وكشفت آخر إحصائيات محيّنة للإدارة الجهوية للصحة إلى غاية 5 جوان 2021 بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح بالجهة الصحية بالمنستير تلقيح مجموع 45 ألفا و60 شخصا من بينهم 25 ألفا و897 شخصا تلقوا الجرعة الثانية لتتطور نسبة التغطية الجهوية للجرعة الأولى إلى 7،49 بالمائة والجرعة الثانية 4،31 بالمائة.بلغت نسبة العينات الايجابية، الأحد، 57 بالمائة بعدما أظهرت نتائج التحاليل الطبية لـ53 عينة تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية بالجهة، إلى 22 بالمهدية و7 بالسواسي وإصابة واحدة بشربان.وتماثل، في المقابل، 29 مصابا بالفيروس التاجي ليرتفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 11590 حالة.ورصدت الجهة، منذ ظهور الوباء، 12853 إصابة من بينها 378 حالة وفاة و885 حالة نشطة (حاملة للفيروس).وتلقى 950 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 38190 من بينهم 13328 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.تم، خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة ، تسجيل حالتي وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا في ولاية صفاقس، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات بسبب الاصابة بهذا الوباء منذ ظهوره الى 1134 حالة.كما سجلت الجهة، خلال الفترة نفسها 84 إصابة جديدة بالفيروس مقابل تعافي 88 مصابا، ليرتفع عدد المصابين إلى 35637 من بينهم 33783 تماثلو للشفاء، وفق ما أشارت إليه البيانات الواردة في البلاغ اليومي حول تحيين الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الصادر اليوم الاحد، عن الادارة الجهوية للصحة.وجاء في هذا البلاغ أن الاصابات الجديدة بالفيروس، تم رصدها من ضمن 394 تحليلا مخبريا، اجري امس السبت، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة.ويقيم حاليا، وفق البيانات الواردة في نفس البلاغ، 28 مصابا بالوباء في اقسام العناية المركزة، و155 مصابا بقسم "كوفيد-19 " بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، مقابل ايواء 33 مصابا بالمصحات الخاصة بالجهة.ناهز اجمالي الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس "كورونا"، 9000 شخص، في ولاية توزر، من بينهم أكثر من 3000 شخص تلقوا اللقاح في إطار الحملات المتنقلة و5557 شخصا بمركز التلقيح الجهوي، وتلقى 2750 شخصا الجرعة الثانية، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.وسجلت الجهة، وفق ما أفاد به ذات المصدر (وات)، 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من بين 113 نتيجة تحليل مخبري، ليرتفع مجموع الإصابات منذ بداية انتشار الجائحة الى 7576 إصابة تعافى منهم 7292 شخصا.وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس الى 173 شخصا بعد تسجيل حالتي وفاة الليلة الماضية لمريضين في منزلهما، وارتفع عدد المقيمين في المستشفيات مجددا، ومن بينهم 4 مرضى في قسم الإنعاش الطبي تستوجب حالتهم الاوكسيجين والمتابعة المستمرة، الى جانب 5 مرضى يقيمون بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بتوزر ومريضين في قسمي كوفيد بالمستشفى المحلي بدقاش والمستشفى الجهوي بنفطة.سجلت ولاية زغوان نهاية الأسبوع الجاري حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس "كورونا" بلغ على إثرها عدد الوفيات 177 حالة منذ ظهور الوباء.وذكر كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة نبيل الورفلي ل(وات) أن المصالح الصحية تلقت في اليومين الأخيرين 87 نتيجة "إيجابية" لتحاليل مخبرية ارتفع بموجبها إجمالي الإصابات إلى 5142 حالة منها 297 إصابة تم تسجيلها في الأيام الخمسة الأخيرةوأشار إلى أن هذه الحصيلة تجاوزت ضعف النسبة الوطنية المقدرة بحوالي 25 بالمائة، كما ارتفع عدد الحالات النشيطة إلى 400 حالة، وإجمالي المقيمين بوحدات الكوفيد إلى 56 مريضا، منهم 8 حالات يتلقون العلاج بقسم الإنعاش الطبي، وهي حصيلة لم تشهدها الجهة سابقا وما يجعل ولاية زغوان في وضع وبائي "خطير" ستكون له انعكاسات "سلبية جدا" في قادم الأيام في حال عدم اتخاذ إجراءات جدية ورادعة لحمل المواطن على الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي، وفق تقديرهوأضاف الورفلي أن ولاية زغوان تشهد هذه الفترة "وضعا وبائيا سيئا للغاية" في ظل استخفاف المواطن بخطورة الوباء وتراخي المجتمع المدني في القيام بدوره التحسيسيى في التصدي لهذا الوباء إلى جانب ضعف نسبة الإقبال على التلقيح ضد الكوفيدقرّرت وزارة الصحة تجهيز أقسام كوفيد 19 بمسشفيات ولاية قفصة بأربعة أسرة جديدة للإنعاش وتركيز صهريجين للأوكسيجين الطبّي بالمستشفى الجهوي بالمتلوي وبالمستشفى المحلّي بالرديف في غضون شهرين, بالإضافة إلى توسعة شبكة الأوكسيجين بمستشفى أم العرائس.كما تقرّر خلال جلسة عمل إلتأمت أمس السبت بمقرّ وزارة الصحة بتونس وأشرف عليها الوزير فوزي مهدي، التعجيل بإنجاز وحدة جديدة لمرضى كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بقفصة، وهو مشروع ستُموّله منظمة الصحة العالمية العالمية ويتكوّن من 8 أسرّة إنعاش و13 سرير أوكسيجين حسب ما أوضحه لوات يوم الأحد المدير الجهوي للصحة بقفصة سالم ناصري الذي أكد أن الإنطلاق في تركيز هذه الوحدة سيكون مباشرة بعد تحيين كلفة المشروع.وحسب والي قفصة سامي الغابي الذي حضر هذه الجلسة فإن التركيز كان بالخصوص على سبل مساعدة الجهة على تقوية قدرات مشافيها في مكافحة تفشّي فيروس كورونا، سيما وأن ولاية قفصة من الولايات المُصنفّة "ذات مستوى إنذار مُرتفع"، حيث بلغت بها نسبة الوفيات جرّاء الإصابة بعدوى كورونا 6 فاصل 5 بالمائة مقابل نسبة وطنية تساوي 3 فاصل 6 بالمائة.وكان مسؤلون جهويون في قطاع الصحة بقفصة قد وصفوا في تصريحات لـ(وات) في الأيام القليلة الماضية، الوضع الوبائي بالجهة ب "الخطير" قائلين إنّ من مؤشرات خطورة الوضع في الفترة الحالية هو تسجيل 124 وفاة على كلّ مائة ألف ساكن.وإعتبر والي قفصة أنّ الإجراءات الجديدة "تمثّل إضافة" في هذا الظرف الصعب الذي تمرّ به بلادنا عموما وجهة قفصة على وجه الخصوص من ناحية تسارع إنتشار الإصابات بفيروس كورونا , قائلا أن "العمل في هذه الفترة سيتركّز على التخفيف من أضرار هذا الوباء".وأعلن المدير الجهوي للصحّة من ناحية أخرى أن وزارة الصحّة أقرّت خلال جلسة أمس السبت دفعة أخرى من المشاريع الصحية بقفصة ومنها بالخصوص تهيئة وتوسعة قسم الطبّ الإستعجالي للمستشفى الجهوي بمدينة قفصة و تمكين الولاية من سيّارات إسعاف جديدة و تجديد شبكة التيّار الكهربائي بمستشفى الرديف و إنجاز خزّان للمياه بمستشفى المظيلة بالضافة ألى إقتناء معدّات طبّية مثل جهاز سكانير و آلة كشف بالصدى وكراسي أسنان .ناهز اجمالي الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس "كورونا"، 9000 شخص، في ولاية توزر، من بينهم أكثر من 3000 شخص تلقوا اللقاح في إطار الحملات المتنقلة و5557 شخصا بمركز التلقيح الجهوي، وتلقى 2750 شخصا الجرعة الثانية، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.وسجلت الجهة، وفق ما أفاد به ذات المصدر (وات)، 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من بين 113 نتيجة تحليل مخبري، ليرتفع مجموع الإصابات منذ بداية انتشار الجائحة الى 7576 إصابة تعافى منهم 7292 شخصا.وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس الى 173 شخصا بعد تسجيل حالتي وفاة الليلة الماضية لمريضين في منزلهما، وارتفع عدد المقيمين في المستشفيات مجددا، ومن بينهم 4 مرضى في قسم الإنعاش الطبي تستوجب حالتهم الاوكسيجين والمتابعة المستمرة، الى جانب 5 مرضى يقيمون بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بتوزر ومريضين في قسمي كوفيد بالمستشفى المحلي بدقاش والمستشفى الجهوي بنفطة.سجلت ولاية سليانة، أمس السبت، حالة وفاة و134 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة الى 231 حالة، وعدد الاصابات إلى 6118 حالة مؤكدة، وفق آخر تحيين للادارة الجهوية للصحةوتتوزع الإصابات الجديدة بين 48 اصابة بسليانة المدينة، و28 اصابة ببرقو و9 اصابة بالكريب و4 اصابات ببوعرادة و9 اصابات بقعفور و13 اصابة بالروحية و11 اصابة بسيدي بورويس و5 اصابات بكسرى واصابة بمكثر و6 اصابات بالعروسةوبلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 30 حالة، من بينها 8 حالات بالانعاش و32 حالة بالمستشفيات المحليةأفاد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي (وات) بانه تم اجراء 142 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابة اصحابها بفيروس "كورونا" وأن 22 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها "ايجابية"واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 06 اصابات بكل من الحامة وقابس الجنوبية و03 اصابات بكل من مارث ووذرف واصابتين (02) بغنوش واصابة واحدة (01) بكل من قابس الغربية وقابس المدينة.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بلغ في ولاية قابس 13829 اصابة وأن 13541 شخصا من بين المصابين قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وأشار الى انه توجد في ولاية قابس 288 حالة نشطة لفيروس "كورونا" وناقلة للعدوى من بينها 81 حالة بقابس الجنوبية 78 حالة بالحامة.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الأحد في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس كورونا المستجد بالجهة عن تسجيل 56 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس وذلك بعد الكشف عن نتائج 119 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 4 جوان الجاري ودون تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثاني على التواليويرتفع بذلك عدد الاصابات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 9359 حالة منها 8844 حالة تعاف في حين استقر عدد الوفايات في حدود 310 شخصاوفي المقابل ارتفع عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 83 شخصا منهم 13 في أقسام الانعاش والعلاج المركز وذلك بالتوازي مع ارتفاع عدد الخاضعين للحجر الصحي إلى 515 حالة وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس المسجلة بالجهة خلال الأيام 10 الأخيرةهذا وتواصل السلطات الجهوية متابعة تطور الأوضاع الراهنة في القطاع الصحي عن كثب في ظل تواصل ارتفاع عدد الاصابات بالعدوى بالفيروس وكذلك عدد الوفايات والمقيمين بالمستشفيات منبهة المواطنين بضرورة احترام البروتوكول الصحي في كل جوانبه حماية لصحة الجميع وحرصا على كسر حلقة العدوى بالفيروس والحد من انتشار الوباء في الجهةسجلت ولاية سليانة، أمس السبت، حالة وفاة و134 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة الى 231 حالة، وعدد الاصابات إلى 6118 حالة مؤكدة، وفق آخر تحيين للادارة الجهوية للصحةوتتوزع الإصابات الجديدة بين 48 اصابة بسليانة المدينة، و28 اصابة ببرقو و9 اصابة بالكريب و4 اصابات ببوعرادة و9 اصابات بقعفور و13 اصابة بالروحية و11 اصابة بسيدي بورويس و5 اصابات بكسرى واصابة بمكثر و6 اصابات بالعروسةوبلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 30 حالة، من بينها 8 حالات بالانعاش و32 حالة بالمستشفيات المحلية .