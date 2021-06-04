مستقبل سليمان يتعاقد مع المدرب شاكر مفتاح خلفا ليامن الزلفاني

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اعلن مستقبل سليمان يوم الجمعة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع المدرب شاكر مفتاح للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلال الموسم الرياضي 2021-2022 خلفا ليامن الزلفاني.وقال مستقبل سليمان في بلاغه ان هذا التغيير على مستوى الاطار الفني فرضته الالتزامات المهنية ليامن الزلفاني الذي سيجري اختبارات للحصول على اجازة التدريب "كاف أ" في فترة تتزامن مع بداية التحضيرات للموسم الرياضي الجديد.وسبق لشاكر مفتاح ان تولى تدريب مستقبل سليمان في اول موسم له بالرابطة المحترفة الاولى 2019-2020 قبل ان يترك الفريق ويتجه الى تدريب الاولمبي الباجي ثم الترجي الجرجيسي الذي قاده هذا الموسم الى الدور ربع نهائي لكاس تونس ومرحلة المراهنة على الصعود للرابطة المحترفة الاولى.وتحت قيادة يامن الزلفاني، حقق مستقبل سليمان مسيرة ناجحة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لهذا الموسم باحرازه المركز الرابع وبلوغه الدور ربع النهائي لكاس تونس.