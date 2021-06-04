جندوبة: بطاقة إيداع بالسجن في حق أحد العمد من أجل شبهة تدليس

وات -

أودع أحد العمد بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة، مساء أمس الخميس، السجن المدني ببلاريجيــا، بعد ان احالته النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة على قاضي التحقيق بذات المحكمة من أجل شبهة التدليس ومسك واستعمال مدلس، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة، إسكندر الزغلامي، في تصريح لـ"وات".واستندت التهم الموجهة للعمدة بناء على شكوك تفيد بإقدامه على تدليس عريضة سبق وان وجهت لبلدية بوسالم تضمنت اعلاما بحصول تجاوز تسبب فيه أحد المواطنين حررها وأمضى عليها باسم شخص اخر قبل ان يضمنها رقم بطاقة تعريفه الخاصّة، وفق ما تضمنه ملف أبحاث الحرس البلدي وفرقة الحرس العدلي التي تعهدت بالبحث وحسب مصدر أمنى تابع لمنطقة الحرس الوطني بالجهة.