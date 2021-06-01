الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي .. جان كاستكس على رأس وفد وزاري كبير

وات -

يحل رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، غدا الأربعاء بتونس، مرفوقا بوفد وزاري كبير، في زيارة رسمية بيومين، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي.وتعكس هذه الزيارة في هذا الوضع الصعب الناجم عن الأزمة الصحية العالمية"، إلى تضامن فرنسا وتونس الملموس في مكافحة فيروس كورونا، ورغبتهما المشتركة في تعزيز انتعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل وتطوير فرص للشباب " وفق بيان صحفي صادر عن السفارة الفرنسية بتونس.ويجمع هذا الحدث عالي المستوى، كل سنتين، رئيسي الحكومتين التونسية وفرنسية ووفودهما الوزارية، ويتم خلاله نقاش جميع ملفات التعاون، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والأمن والتعليم والتدريب والثقافة والفرنكوفونية، على غرار ما شهدته اجتماعات 2017 و2019.وتأتي زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى تونس، عقب زيارة الرئيس قيس سعيّد لباريس في جوان 2020 وماي 2021، وزيارة رئيس الحكومة، هشام المشيشي في ديسمبر 2020.ووفق برنامج الزيارة، سيجري رئيس الوزراء الفرنسي على وجه الخصوص مقابلة مع رئيس الجمهورية وأخرى مع رئيس الحكومة، كما سيحضر الجلسة العامة للمجلس الأعلى للتعاون بين البلدين وسيؤدي كذلك زيارات إلى مقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وإلى حظيرة شبكة السكك الحديدية السريعة في تونس ومتحف باردو تكريما لضحايا هجوم 2015 الإرهابي.وسيقوم بتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم عقب اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي.ويرافق رئيس الوزراء الفرنسي في زيارته لتونس كلا من وزير أوروبا والشؤون الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير التعليم العالي والبحث والابتكار، والوزير لدى وزير الانتقال البيئي المكلف بالنقل، والوزير لدى وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش وكاتب الدولة لدى وزير التماسك الإقليمي والعلاقات مع السلطات المحلية المسؤول عن الانتقال الرقمي والاتصالات الإلكترونية.