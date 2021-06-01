دورة العاب طوكيو 2021 - 57 رياضيا تونسيا ضمنوا ترشحهم ويوم 25 جوان الجاري الاعلان عن الفائمة النهائية

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ستضم قائمة الوفد التونسي المشارك في دورة الالعاب الاولمبية 2021 الى حد الان 48 اطارا فنيا واداريا و57 رياضيا مترشحا في انتظار تحديد العدد النهائي للترشحات يوم 25 جوان الجاري موعد اخر دورة ترشيحية حسب ما افادت به وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني.وتتوقع مصادر من الوزارة ان يرتفع عدد الرياضيين التونسيين المشاركين في الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 الى 65 رياضيا ورياضية .وللوقوف على اخر الاستعدادات الفنية واللوجستية للمشاركة في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 أنعقدت جلسة عمل بحضور وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي ورئيس الوفد التونسي الى طوكيو رضا المناعي وعدد من الجهات ذات العلاقة بالمشاركة التونسية في العاب طوكيو .وقد تم خلال هذه الجلسة التطرق الى كل المسائل المادية واللوجستية والفنية والصحية والتنظيمية حيث تم الاتفاق في هذا الاطار على عقد اجتماع بمقر المركز الوطني لطب وعلوم الرياضة لتحديد رزنامة التلاقيح والقائمة النهائية للمنتفعين بها والتي ستنطلق في أقرب الآجال مع اعطاء الاولوية للرياضيين وللجامعات حسب مواعيد السفر كما تم في ذات السياق تحديد قائمة المشتريات من الادوية والتجهيزات الصحية اللازمة.وافادت الوزارة انه تم تحويل اعتمادات تقدر ب348 الف دينار كتسبقة لفائدة الجامعات الرياضية من قبل سلطة الاشراف لتأمين اقتطاع تذاكر السفر مع استعداد الوزارة لتوفير اعتمادات إضافية في حال اقتضى ذلك.