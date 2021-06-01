الاحد القادم بضفاف البحيرة: سباق "العدو من اجل الحياة" تظاهرة رياضية لدعم مرضى السرطان

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تنظم جمعية "ليو كلوب نسور قرطاج" بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع صباح يوم الاحد القادم بضفاف البحيرة بتونس العاصمة تظاهرة رياضية تحت شعار "العدو من اجل الحياة".وأشارت نور عوينة الكاتبة العامة لجمعية "ليو كلوب نسور قرطاج" في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ان هذه التظاهرة تنطوي على ابعاد إنسانية نبيلة تعكس الحرص على دعم مرضى السرطان معنويا وتجسد صور تضامن المجتمع المدني معهم وانخراطه في معاضدة جهود الدولة في مجال مقاومة هذا المرض الخبيث عبر سلسلة من المبادرات في مختلف المجالات من بينها تلك ذات العلاقة بالنشاط الرياضي والبدني الذي اثبتت الدراسات والبحوث مدى أهميته في تعزيز الجهاز المناعي.وأضافت ان هذه التظاهرة من شانها ان توفر فرصة للمشاركين من المصابين بمرض السرطان لكسر الروتين وتغيير الأجواء للتخلص من الضغط النفسي والخروج من قيود الحجر الصحي المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد مؤكدة في هذا الاطار انه سيتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة كافة المشاركين من خلال الالتزام بارتداء الكمامات واحترام قواعد التباعد خصوصا عند التجمع في الانطلاق والوصول.وأوضحت ان البرنامج يتضمن سباقين على مسافتي 4 و8 كلم ستكون خلالهما المشاركة مفتوحة للجميع مقابل مبلغ رمزي داعية المواطنين الى الاقبال على المشاركة بكثافة من اجل إنجاح هذه البادرة وتوفير اكثر ما يمكن من العائدات المالية التي سيتم التبرع بها لفائدة المركز الوطني لزرع النخاع العظمي من اجل اقتناء تجهيزات ومعدات طبية.كما سيتم بالمناسبة تنظيم عروض موسيقية وفنية لإضفاء أجواء تنشيطية على هذه التظاهرة وتحفيز العنصر الشبابي خاصة على مواكبتها.