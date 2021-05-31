امرود كونسلتينغ: الدستوري الحر والنهضة في المرتبتين الأولى والثانية في التشريعية

واصل الحزب الدستوري الحر تصدّر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بنسبة 34% أمام حركة النهضة بنسبة 20%، خلال شهر ماي، بحسب سبر آراء لمؤسسة إمرود كونسلتينغ.وفي المقابل عرف الحزب تراجعا بثلاث نقاط مقارنة بشهر أفريل (37-34) بينما تراجعت النهضة بست نقاط (26-20).وارتفعت نسبة نوايا التصويت للقائمات المستقلة بشكل ملحوظ من 4% إلى 10%وجاء كل من قلب تونس والتيار الديمقراطي، على التوالي، في المرتبتين الرابعة والخامسة.وبخصوص الرئاسية جاء الرئيس الحالي قيس سعيد 3 في المرتبة الاولى ب45 في المئة متراجعا بثلاث نقاط مقارنة بشهر أفريل (48-45) ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى اءت في المرتبة الثانية ب 15في المائة ثم الصافي سعيد في المرتبة الثالثة ب 12 في المائة.