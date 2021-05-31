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امرود كونسلتينغ: الدستوري الحر والنهضة في المرتبتين الأولى والثانية في التشريعية

Publié le Lundi 31 Mai 2021 - 20:10 قراءة: 0 د, 37 ث
واصل الحزب الدستوري الحر تصدّر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بنسبة 34% أمام حركة النهضة بنسبة 20%، خلال شهر ماي، بحسب سبر آراء لمؤسسة إمرود كونسلتينغ.

وفي المقابل عرف الحزب تراجعا بثلاث نقاط مقارنة بشهر أفريل (37-34) بينما تراجعت النهضة بست نقاط (26-20).
وارتفعت نسبة نوايا التصويت للقائمات المستقلة بشكل ملحوظ من 4% إلى 10%


وجاء كل من قلب تونس والتيار الديمقراطي، على التوالي، في المرتبتين الرابعة والخامسة.

وبخصوص الرئاسية جاء الرئيس الحالي قيس سعيد 3 في المرتبة الاولى ب45 في المئة متراجعا بثلاث نقاط مقارنة بشهر أفريل (48-45) ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى اءت في المرتبة الثانية ب 15في المائة ثم الصافي سعيد في المرتبة الثالثة ب 12 في المائة.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226692

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 31 Mai 2021 à 20h 05m |           
كذب وبهتان وترويج لاختيارات فرنسا
لم ار ولم اسمع الا من هو نادم على تصويته لسعيد فمن اين جاؤوا بـ 45 % ؟
ثم لم ار من يساند عبير فكيف يكون حزبها في المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية وهي في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية
هل تم استطلاع الراي في مستشفى الرازي ام في بيت عبير؟



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