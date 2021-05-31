بطولة رولان غاروس: أنس جابر تستهل غدا مشوارها بملاقاة الكازخستانية يوليا بوتنتسيفا

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تستهل البطلة التونسية أنس جابر غدا الثلاثاء مشوارها في بطولة رولان غاروس للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، بملاقاة اللاعبة الكازخستانية يوليا بوتنتسيفا.وتنطلق المباراة على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت تونس.يذكر أنّ أنس جابر مصنفة 26 عالميا، في حين أنّ منافستها يوليا بوتنتسيفا مصنفة 43 عالميا.وكانت أنس جابر قد حققت خلال هذا العام سلسة من النتائج الايجابية على ملاعب التنس الترابية حيث فازت في 10 لقاءات من جملة 13، ويكون أبرز انجاز لها، قبل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، هو الوصول الى الدور النصف النهائي لبطولة شارلستون بالولايات المتحدة.كما تجدر الاشارة الى أنّ أنس جابر كانت قد ودعت بطولة رولان غاروس العام الفارط من الدور ثمن النهائي على يد الأمريكية دانيال كولينز المصنفة 50.ويعد أفضل انجاز لأنس جابر في البطولات الأربع الكبرى هو وصولها للدور الربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة في نسخة 2020.