الكرة الطائرة: النادي النسائي بقرطاج يتوّج بكأس تونس للمرة الخامسة في تاريخه

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توّج النادي النسائي بقرطاج بكأس تونس للكرة الطائرة كبريات للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي، اثر فوزه، مساء اليوم السبت، على النادي الرياضي الصفاقسي بنتجية 3 - 0 في مباراة الدور النهائي.وجاءت تفاصيل أشواط اللقاء الذي دار في قاعة قاعة بوهيمة برادس على النحو التالي: 25 - 16، 25 - 23 - 25 - 23.وبهذا التتويج يكون النادي النسائي بقرطاج قد أحرز هذا الموسم الاستثنائي ثلاثية تاريخية بضمه الكأس الى لقب البطولة الوطنية ولقب البطولة الافريقية للأندية البطلة، وجميعها على حساب النادي الرياضي الصفاقسي.وكان النادي النسائي بقرطاج قد فاز بكأس تونس مواسم 2015 - 2016 - 2017 - 2020.