وزارة الدفاع الوطني.. إنقاذ 117 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل صفاقس

أفادت وزارة الدفاع الوطني بأن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر تمكنت في عمليّة مشتركة مع الحرس البحري، مساء اليوم من إنقاذ 117 مهاجرا غير شرعي، من بينهم تونسي والبقية من جنسيات مختلفة.وأوضحت في بلاغ لها مساء اليوم السبت أن أعمارهم بين 6 و37 سنة، طلبوا النجدة اثر تعطب مركبهم بالموقع شمال شرق صفاقس على بعد 54 كم. مضيفة أنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 28 و29 ماي إنطلاقا من سواحل سيدي منصور بصفاقس في إتجاه الفضاء الأوروبي.وأكدت أنه تمّ التوجه بهم إلى ميناء سيدي يوسف بقرقنة لتسليمهم الى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.