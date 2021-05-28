مدنين: ملتقى الأعمال التونسي الليبي يتوّج ببعث مجلس اقتصادي مشترك وإمضاء اتفاقيات لانجاز عدد من المشاريع

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توّجت، بعد ظهر اليوم الجمعة، أشغال ملتقى جربة التونسي الليبي للاعمال، الذي نظمته على امتداد يومين جمعية التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بالإعلان عن تأسيس المجلس الاقتصادي التونسي الليبي.ومن أبرز مهام هذا المجلس، تشبيك العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية ومزيد دعمها، ومتابعة الاتفاقيات المبرمة، والمساهمة في فض كل الاشكاليات التي يمكن أن تعترض المستثمرين من الجانبين، علما وأنه ضم في تركيبته، عديد المتدخلين في الاقتصاد، وفي مجال الاعمال والاستثمار، وهياكل ومنظمات مهنية من البلدين.وأسفر هذا الملتقى، الذي تميز بمشاركة نوعية هامة من الفاعلين الاقتصاديين من البلديين، عن امضاء عدة اتفاقيات تخول إقامة مشاريع مشتركة، ومنها إحداث مدرسة عليا للصحة بجزيرة جربة لتكوين اليد العاملة المختصة في قطاع الصحة، وإنجاز مجمع عيادات طبية لعلاج أمراض القلب والشرايين بالزاوية الليبية، ومجمع آخر مختص في علاج الأورام، وسينطلق عملهم بعد استكمال الاجراءات القانونية والادارية، مع إنجاز مكاتب خدمات وتسويق في جميع المدن الليبية.وتمثلت مخرجات هذه التظاهرة الاقتصادية الاولى من نوعها المنتظمة بالجهة، في إمضاء اتفاقية شراكة بين الجمعية المنظمة، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بالزاوية، حول التبادل التجاري، والتشغيل، والنهوض بالاستثمار الخاص، وإقامة المعارض، والتدريب والتكوين.ومثّل الملتقى، الذي امتد طيلة يومين، مناسبة لعقد لقاءات قطاعية، ولقاءات بين البلديات، وتبادل التصورات والمقترحات بين رجال المال والاعمال، لبحث آفاق التعاون والشراكة الفاعلة من أجل اقتصاد متكامل ومشترك بين البلدين، يضمن الاستفادة الدائمة في مجال دفع الاستثمار والنهوض بالتشغيل وإعادة البناء والاعمار.وقد أجمع المشاركون، على ضرورة تجاوز "الجانب العاطفي" بعد استعادة الثقة بين الجانبين، و"دعم لغة المشاعر والروابط المجتمعية التي لا تؤثر عليها الظروف من أجل العمل الاقتصادي المشترك والبناء وترجمة أواصر القربى والتقارب الى الفعل والعمل وتفعيل كل الاتفاقيات واقعا وممارسة"، وفق تعبيرهم.وطرح المشاركون، أيضا، ضرورة تجاوز عدة إشكاليات ومعوقات، البيروقراطية والتشريعية منها، الى جانب مشاكل تشابه الاسماء، المطروحة لدى الليبيين، وضمان الانسياب للمسافرين والبضائع بالمعابر الحدودية.