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المنتخب التونسي - دعوة 29 لاعبا لخوض تربص تحضيري من 2 الى 15 جوان المقبل

Publié le Vendredi 28 Mai 2021 - 14:01 قراءة: 0 د, 49 ث
وات - اعلن منذرالكبير مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم عن قائمة من 29 لاعبا سيشاركون في تربص تحضيري من 2 الى 15 جوان المقبل بتونس . وسجلت القائمة لاول مرة دعوة اللاعبين حنبعل مجبري ( مانشستر يونايتد) وعمر الرقيق ( ارسنال الانقليزي) وعلي يوسف (نادي هاكان السويدي).

ويجري المنتخب التونسي خلال هذه الفترة ثلاث مقابلات ودية بملعب رادس مع منتخبات كونغو الديمقراطية ( 5 جوان) والجزائر (11 جوان) ومالي (15 جوان)



وفي ما يلي قائمة اللاعبين.
في حراسة المرمى
فاروق بن مصطفى / عاطف الدخيلي / معز بنشريفية / معز حسن

في الدفاع
وجدي كشريدة / منتصر طالبي / ياسين مرياح/ اسامة حدادي / ديلان براون/ علي معلول/ عمر رقيق / علي العابدي / محمد دراغر/ ادم بلامين

في خط الوسط
سيف الدين الخاوي / فرجاني ساسي / حنبعل مجبري/ محمد علي بن رمضان/ الياس السخيري/ نعيم السليتي / حمزة رفيعة/ انيس بن سليمان/ عيسى العيدوني

في خط الهجوم
يوسف المساكني / وهبي الخزري/ سيف الدين الجزيري/ عصام الجبالي/ سيباستيان تونكتي/ علي يوسف



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