كاس تونس - ثمن النهائي - قمة في سليمان بين المستقبل واتحاد بن قردان

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يستقبل الاتحاد الرياضي ببرج السدرية غدا السبت فريق الاتحاد الرياضي المنستيري حامل كاس الموسم الماضي في سعي الى احداث المفاجاة وقطع خطوة تاريخية الى ربع النهائي لكن فريق الاتحاد تحت اشراف توفيق زعبوب سيراهن على التعويض عن موسم بدت فيه النتائج متواضعة مما جعل الفريق يضمن بقاءه الا في الجولة قبل الاخيرة.وفي ملعب قفصة القمودي سيعيش فريق الملعب الرياضي القفصي حدثا تاريخيا في مسيرته ببلوغ هذا الدور خاصة وانه يستقبل النادي الرياضي الصفاقسي الذي يفوقه خبرة . وتبدو مهمة زملاء العميد فوزي خميلة ( 46 سنة) صعبة في الصمود امام النادي الصفاقسي الذي يبحث عن حبل النجاة من خلال انجاح مشوار الكاس بعد ان خرج خالي الوفاض من سباق البطولة رغم ان لسباق الكاس منطقه ومفاجاته.وسيراهن المستقبل الرياضي بسليمان على بلوغ الدور ربع النهائي لسباق الكاس عندما يستضيف الاتحاد الرياضي ببنقردان ثالث البطولة في قمة لقاءات الدور ثمن النهائي لكاس تونس ( نسخة صالح بن يوسف) يوم الاحد في ملعب سليمان .وسيكون اللقاء مرشحا لتنافس شديد بين فريقين احتلا على التوالي المركزين الرابع والثالث في البطولة وبرزا بشكل لافت خلال الموسم الجاري .وفي مركب جرجيس سيسعى الترجي الجرجيسي الى التعويض عن خيبة الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى في اخر جولة من "باراج الصعود" عندما يستضيف يوم الاحد في ملعبه النجم الرياضي الساحلي صاحب المركز الثاني في الرابطة المحترفة الاولى .ولئن كان الضيوف بما يملكونه من رصيد بشري ثري وخبرة وبعد التاهل على حساب الترجي التونسي البطل مرشحين لكسب ورقة التاهل الى ربع النهائي فان ابناء المدرب شاكر مفتاح يغذيهم طموح جارف من اجل تجديد العهد مع نسخة 2005 لكاس تونس عندما توج بها الفريق على حساب الترجي التونسيفي ملعب طبرقة سيعيش المرجان الرياضي بطبرقة مباراة تاريخية في مسيرته عندما يستضيف النادي الافريقي ورغم ان "العرس" سيكون بلا جمهور فان فريق المرجان المنتشي بصعوده الى الرابطة المحترفة الثانية سيعمل على الصمود امام الضيوف الذين استعادوا عافيتهم في الشطر الثاني من البطولة تحت قيادة منتصر الوحيشي وياملون في التعويض عن خيبات بداية الموسم التي كادت تحكم بالنزول على الفريق وتجديد الرهان على لقب الكاسفي ملعب الملاسين يسعى النادي الأولمبي للنقل العريق والصاعد الى الرابطة المحترفة الثانية الى قطع خطو ة جدية في سباق الكاس عندما يستقبل يوم الاحد على ميدانه النادي الرياضي البنبلي في مهمة تبدو في المتناول .في ملعب جلمة يراهن النسر الرياضي بجلمة على الاستفاد من وجوده على ميدانه رغم غياب الجمهور للتاهل الى الدور المقبل امام النجم الرياضي بالمتلوي الذي يفوقه خبرة . لكن مهمة المحليين لن تكون سهلةفي ملعب اريانة تستقبل الجمعية الرياضية باريانة الأولمبي الباجي بحثا عن تحقيق التاهل . وبعد الترشح على حساب الملعب الصفاقسي في اريانه ثم على اتحاد منزل بوزيان خارج ملعبها بنفس النتيجة 2-صفر ستكون جمعية اريانة في مواجهة صعبة امام الاولمبي الباجي الذي يطمح في بلوغ دور متقدم في سباق الكاس