كاس تونس لكرة القدم - تعيين مقابلات الدور التمهيدي

في مارث - س 15مارث الرياضية - امل بوحجلةفي اريانة - س 15جمعية اريانة - الملعب الصفاقسيفي بنبلة - س 15النادي البنبلي - اتحاد قصيبة المديونيفي الجريصة - س 15نادي كرة القدم بالجريصة - الملعب القفصيفي حي الحبيب - س 15الاهلي الصفاقسي - الترجي الجرجيسيمكارم المهدية - البعث الرياضي ببوحجلة (انساحاب بعث بوحجلة)في النفيضة - س 15النفيضة الرياضية - نادي الروحيةفي البصيري - س 15نادي كرة القدم ببنزرت - نادي حمام الانففي بني خداش - س 15جمعية بني خداش - المرجان الرياضي بطبرقةفي خنيس - س 15النادي الخنيسي - امل حمام سوسةفي نفطة - س 15امل حزوة - هلال الرديففي الحمامات - س 15ملتقى بئر بورقبة - الاولمبي للنقلالامل الرياضي بالرقبة تطاوين - مستقبل قابس (انسحاب مستقبل قابس)الاتحاد القرطجاني - قوافل قفصة (انسحاب قوافل قفصة )ملاحظة: نسر جلمة - اتحاد منزل بوزيان - اتحاد برج السدرية - كوكب زاوية سوسة معفاة.في صورة انتهاء المقابلة في وقتها الاصلي بالتعادل يقع اللجوء مباشرة الى الركلات الترجيحية لتعيين الفائز.