كاس تونس لكرة القدم - تعيين مقابلات الدور التمهيدي

في ما يلي تعيين مقابلات الدور التمهيدي لكاس تونس لكرة القدم نسخة صالح بن يوسف المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
السبت 22 ماي
في مارث - س 15
مارث الرياضية - امل بوحجلة
في اريانة - س 15
جمعية اريانة - الملعب الصفاقسي
في بنبلة - س 15
النادي البنبلي - اتحاد قصيبة المديوني
في الجريصة - س 15
نادي كرة القدم بالجريصة - الملعب القفصي
في حي الحبيب - س 15
الاهلي الصفاقسي - الترجي الجرجيسي
مكارم المهدية - البعث الرياضي ببوحجلة (انساحاب بعث بوحجلة)
الاحد 23 ماي
في النفيضة - س 15
النفيضة الرياضية - نادي الروحية
في البصيري - س 15
نادي كرة القدم ببنزرت - نادي حمام الانف
في بني خداش - س 15
جمعية بني خداش - المرجان الرياضي بطبرقة
في خنيس - س 15
النادي الخنيسي - امل حمام سوسة
في نفطة - س 15
امل حزوة - هلال الرديف
في الحمامات - س 15
ملتقى بئر بورقبة - الاولمبي للنقل
الامل الرياضي بالرقبة تطاوين - مستقبل قابس (انسحاب مستقبل قابس)
الاتحاد القرطجاني - قوافل قفصة (انسحاب قوافل قفصة )
ملاحظة: نسر جلمة - اتحاد منزل بوزيان - اتحاد برج السدرية - كوكب زاوية سوسة معفاة.
في صورة انتهاء المقابلة في وقتها الاصلي بالتعادل يقع اللجوء مباشرة الى الركلات الترجيحية لتعيين الفائز.
السبت 22 ماي
في مارث - س 15
مارث الرياضية - امل بوحجلة
في اريانة - س 15
جمعية اريانة - الملعب الصفاقسي
في بنبلة - س 15
النادي البنبلي - اتحاد قصيبة المديوني
في الجريصة - س 15
نادي كرة القدم بالجريصة - الملعب القفصي
في حي الحبيب - س 15
الاهلي الصفاقسي - الترجي الجرجيسي
مكارم المهدية - البعث الرياضي ببوحجلة (انساحاب بعث بوحجلة)
الاحد 23 ماي
في النفيضة - س 15
النفيضة الرياضية - نادي الروحية
في البصيري - س 15
نادي كرة القدم ببنزرت - نادي حمام الانف
في بني خداش - س 15
جمعية بني خداش - المرجان الرياضي بطبرقة
في خنيس - س 15
النادي الخنيسي - امل حمام سوسة
في نفطة - س 15
امل حزوة - هلال الرديف
في الحمامات - س 15
ملتقى بئر بورقبة - الاولمبي للنقل
الامل الرياضي بالرقبة تطاوين - مستقبل قابس (انسحاب مستقبل قابس)
الاتحاد القرطجاني - قوافل قفصة (انسحاب قوافل قفصة )
ملاحظة: نسر جلمة - اتحاد منزل بوزيان - اتحاد برج السدرية - كوكب زاوية سوسة معفاة.
في صورة انتهاء المقابلة في وقتها الاصلي بالتعادل يقع اللجوء مباشرة الى الركلات الترجيحية لتعيين الفائز.
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