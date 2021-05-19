وزارة التربية: عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي تنطلق بداية من يوم 24 ماي الجاري

أفادت وزارة التربية اليوم الاربعاء أن عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي من مواليد جانفي 2015 و31 ديسمبر 2015 تنطلق يوم الاثنين 24 ماي الجاري بداية من الساعة 12 ظهرا وتتواصل الى غاية يوم 23 جوان 2021 بدخول الغاية عبر موقع:وأضافت وزارة التربية أن بامكان الاطفال من مواليد 2012 و2013 و2014 الذين تخلفوا عن التسجيل سابقا لسبب من الأسباب أن يقوموا بالتسجيل عبر نفس الموقع ونفس الفترة الزمنية المحددةولفتت الوزارة الى أنها ستضع فيديوهات توضيحية ودليل استعمال لتيسير خدمة التسجيل عن بعد على نفس الموقع