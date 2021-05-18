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ميناء حلق الوادي- القبض على 08 أشخاص من أجل محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة

Publié le Mardi 18 Mai 2021 - 17:39 قراءة: 0 د, 20 ث
ألقت محافظة شرطة الحدود لموانئ تونس حلق الوادي، يوم 15 ماي الجاري ، القبض على 08 أشخاص بصدد ترصّد فرصة للصّعود على متن إحدى البواخر الرّاسية بالميناء قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه أوروبّا.

وقالت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء إن النّيابة العموميّة، أذنت بتحرير محضر في الغرض يتعلق ب "دخول الميناء دون رخصة بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة" و باتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.






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