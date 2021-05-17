انس جابر تتراجع مرتبة واحدة في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

وات -

تراجعت التونسية انس جابر مرتبة واحدة لتصبح في المركز الخامس والعشرين عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين.ومنذ انسحابها اثناء المباراة امام السويسرية بليندا بنشيتش في الدور ثمن النهائي لبطولة مدريد يوم 3 ماي الجاري بداعي الاصابة، لم تشارك انس جابر في اي بطولة ما جعلها تخسر مرتبة واحدة في الترتيب العالمي.وتحاول اللاعبة التونسية اللحاق ببطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، والمقررة من 30 ماي الجاري الى 13 جوان القادم.