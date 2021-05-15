بنزرت: تنظيم مسيرة مناهضة لجرائم الاحتلال في حقّ الشعب الفلسطيني

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نظّم الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت والمرصد الجهوي لمناهضة التطبيع وثلّة من مكونات المجتمعية بالجهة، اليوم السبت، مسيرة تضامنية مساندة لصمود الشعب الفلسطيني ومناهضة للعدوان الاسرائيلي والصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.وانطلقت المسيرة من مفترق الساعة بشارع الحبيب بورقيبة بمدينة بنزرت، وجابت مختلف الانهج والشوارع الرئيسية والفرعية وسط المدينة، رفع خلالها المشاركون في المسيرة العلمين التونسي والفلسطيني الى جانب راية المنظمة الشغيلة وعديد اللافتات المؤكدة لوقوف الشعب التونسي مع الشعب الفلسطيني ورفض العدوان الصهيوني علي الاراضي الفلسطينية المحتلة، منادين بفضح الاستيطان الصهيوني وتجريم التطبيع.وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي الشغل ببنزرت، بشير السحباني، في تصريح إعلامي، بالمناسبة، ان المسيرة تؤكد بقوة ان بوصلة الاتحاد والشعب التونسي هي فلسطين المحررة، مبينا أنها رسالة مضمونة الوصول مفادها التعويل على احرار العالم واحرار جهة بنزرت وكل البلاد لفضح الممارسات الاجرامية الصهيونية على أرض فلسطين المحتلة، وفق تعبيره.ولاحظ الكاتب العام للاتحاد الجهوي الشغل ببنزرت أن الشعب الفلسطيني يقاوم الآلة الاستعمارية الصهيونية الغاصبة نيابة عن الانسانية جمعاء، لان القضية الفلسطينية هي قضية انسانية، وعلى المجتمع الدولي التحرك السريع لوقف تلك الجرائم البشعة، وفق قوله، مجدّدا التأكيد على أهمية تجريم التطبيع في تونس.وكان المشاركون في المسيرة من مختلف الفئات والشرائح العمرية ردّدوا عديد الشعارات المناهضة للعدوان الصهيوني الاسرائيلي على الشعب والاراضي الفلسطينية.