وصول 158 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" الى تونس يوم غد الأحد

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تصل ،غدا الأحد 16 ماي الجاري، 158 الف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" وذلك في إطار مبادرة كوفاكس، وفق ما كشفت عنه، اليوم السبت مديرة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، أحلام قزارة.ولفتت قزارة ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الى أن 25 الف جرعة أخرى من لقاح "سبوتنيك" وصلت يوم 13 ماي المنقضي الى تونس، وذلك في اطار الشراءات المباشرة ، معلنة أن دفعة متكونة من 254 الف جرعة من لقاح فايزر ستصل نهاية هذا الشهر في إطار مبادرة كوفاكس.وفي إطار الشراءات المباشرة ايضا ستصل إلى تونس، بصفة أسبوعية كميات من لقاح فايزر تتراوح بين 80 ألف و90 الف جرعة.ولفتت قزارة أنه بافتتاح ثاني اكبر مركز تلقيح في تونس بقصر المؤتمرات اليوم السبت، والذي تبلغ طاقة استيعابه 2000 شخص، ارتفع عدد مراكز التلقيح إلى 53 مركزا، مشيرة الى أنه سيتم افتتاح مركز بمدينة جبنيانة من ولاية صفاقس يوم الثلاثاء القادم.