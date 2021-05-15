جيش البحر: تمرين بحري مشترك متعدد الأطراف عرض السواحل الشمالية لتونس من 16 الى 28 ماي

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)تصل بداية من اليوم السبت الوفود والبواخر الأجنبية المشاركة في التمرين البحري المتعدد الأطراف "فونيكس اكسبراس 21 " الذي تستضيفه تونس من 16 إلى 28 ماي الجاري بعرض السواحل الشمالية للبلاد.واشار بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني ان هذا التمرين يتم بالشراكة مع القيادة الأمريكية لإفريقيا وبمشاركة 4 بواخر عسكرية تابعة لجيش البحر و5 بواخر عسكرية أجنبية و130 ضابط ينتمون لإثنتي عشر دولة شقيقة وصديقة وهي الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا.ويتضمن التمرين تدريبات متقدمة لفرق الطلائع البحرية والقوات الخاصة ويهدف إلى تدريب البحريات المشاركة على قيادة وتنفيذ عملية بحرية مشتركة لمقاومة الأنشطة غير المشروعة بالبحر وتطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم.واضاف البلاغ انه تم اعداد بروتكول صحي خاص بالتمرين للتوقي من إنتشار فيروس كورونا وذلك لضمان عوامل نجاح هذا التمرين في ظل الحالة الوبائية التي تشهدها البلاد .