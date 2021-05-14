نقابة الفنانين التونسيين تعبر عن مساندتها للقضية الفلسطينية وتدين الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين (بيان)

نددت نقابة الفنانين التونسيين في بيان لها اليوم الجمعة ب"الانتهاكات المتواصلة التي تطال الشعب الفلسطيني في القدس الشريف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والهجمات الغاشمة على الأراضي الفلسطينية مما خلف سقوط العديد من الشهداء " .وعبرت النقابة في بيانها الذي حمل إمضاء كل من رئيس الهيئة الإدارية لطفي بوشناق والكاتب العام صابر الرباعي عن "مساندتها المطلقة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية العادلة في مواجهة العدوان الاسرائيلي " مطالبة "المجتمع المدني الوطني والدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتدخل العاجل بهدف إيقاف الاعتداءات على الفلسطينيين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لسنة 1967 بخصوص القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية" .كما دعت نقابة الفنانين التونسيين في البيان ذاته "كل النقابات الفنية والفنانين في العالم بأسره للاتحاد والتحرك لنصرة الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة ورفع المظلمة التاريخية التي يتعرض لها حتى يعم السلام والأمن والاستقرار كافة شعوب المنطقة".