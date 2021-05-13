كأس تونس - موعد القرعة وبرنامج المقابلات

تجري الجامعة التونسية لكرة القدم قرعة كأس تونس نسخة المرحوم صالح بن يوسف للموسم الرياضي 2020-2021 بصفة استثنائية عبر تقنية الستريمنغ دون حضور ممثلي الأندية المترشحة وبحضور عدلي تنفيذ و ذلك تطبيقا للبروتوكول الصحي الذي يحجر الاجتماعات.و ستشمل عملية القرعة التي ستبث مباشرة على الصفحة الرسمية للجامعة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك بوك الأحد 16 ماي 2021 بداية من منتصف النهار الأدوار الأربعة الأولى إلى حدود الدور نصف النهائي- الدور التمهيدي الأول(T1)- الدور السادس عشر (16/1)- الدور الثمن نهائي (8/1)- الدور الربع نهائي (4/1)تشارك في نسخة 2020-2021 جميع فرق الرابطة المحترفة الأولى و الفرق المترشحة لمرحلة التتويج(PLAY-OFF) لكل من الرابطة المحترفة الثانية و رابطتي الهواة مستوى أول و مستوى ثان للموسم 2020-2021 اضافة لإثني عشر(12) فريقا من الرابطات الجهوية.- 8نوادي المترشحة لمرحلة التتويج (PLAY-OFF)من الرابطة المحترفة الثانية.- 8 نوادي المترشحة لمرحلة التتويج (PLAY-OFF)من رابطة الهواة مستوى أول.- 8 نوادي الصاعدة من رابطة الهواة مستوى 2.- 12 ناد عن الرابطات الجهوية وهي الأحسن ترتيبا عن كل رابطة جهوية بالنسبة للموسم الرياضي 2019-2020 بعد تلك التي حققت صعودها في ذلك الموسم.- 18 ناد مترشح من الدور التمهيدي- 14ناد من الرابطة المحترفة الأولى.• الأدوار الثمن والربع والنصف نهائية والنهائي.• ملاحظة: تتم القرعة لهذه الأدوار في إطار قرعة موجهة إلى حدود الدور النصف النهائي.- 23 مـــاي 2021 : الدور التمهيدي- 26 مـــاي 2021 : الدور السادس عشر-30 مـــاي 2021 : الدّور ثمن النهائي-2 جـــوان 2021 : الدّور ربع النّهـــائيو سيتم لاحقا تحديد موعد بقية الأدوار حسب تواريخ مشاركة أنديتنا في المسابقات الإفريقية.