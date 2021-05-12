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رئيس الجمهورية يتبادل التهاني بعيد الفطر مع قادة دول عربية

Publié le Mercredi 12 Mai 2021 - 18:53 قراءة: 0 د, 36 ث
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تبادل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، التهاني هاتفيا مع كلّ من عبد المجيد تبّون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، و الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية و الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وأعرب رئيس الدولة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء ، عن خالص تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية والسعادة، داعياً الله تعالى أن يجعل هذه المناسبة خيراً وسلاماً وأمناً لشعوبهم وبلدانهم.


ومن جانبهم، أعرب قادة الدول الشقيقة عن أسمى آيات التهاني لرئيس الجمهورية، سائلين المولى أن يُديم على تونس وشعبها وسائر شعوب الأمة الإسلامية نعمة الأمن والاستقرار والنماء

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