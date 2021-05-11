تراجع عجز الميزانية مع موفى فيفري بنسبة 44 بالمائة

وات -

تراجع عجز الميزانية مع موفى فيفري 2021، بنسبة 44 بالمائة، ليصل إلى 8ر177 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، حسب وثيقة حول النتائج الوقتية المتعلقة بتطبيق الميزانية، نشرتها مؤخرا وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.ويعزى هذا الانخفاض في العجز إلى تقلص أعباء تنفيذ الميزانية بنسبة 5ر5 بالمائة، من 4ر5 مليار دينار، خلال الشهرين الأولين من سنة 2020 ، إلى 1ر5 مليار دينار نهاية فيفري 2021، وذلك في ظل التراجع، بشكل أساسي، من مصاريف الأجور بـ4 بالمائة ومصاريف التدخل 23 بالمائة.كما أبرزت الوثيقة تقلصا طفيفا في موارد الميزانية بنسبة 4ر2 بالمائة لتبلغ 5 مليار دينار، اثر انخفاض الإيرادات الضريبية بنحو 6 بالمائة إلى 8ر4 مليار دينار، والعائدات غير الضريبية بنسبة 71 بالمائة، أي 169 مليون دينار.وسجلت موارد الخزينة ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة لتصل إلى 9ر1 مليار مليار دينار نتيجة زيادة موارد الاقتراض بأكثر من 100 بالمائة. وقد تمت تعبئة هذه الموارد النقدية بشكل رئيسي لسداد أصل الدين، 3ر1مليار دينار، وتمويل القروض والأقساط الصافية على موارد الخزينة، 5ر0 مليار دينار.