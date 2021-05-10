السلطات الأمنية التونسية تسجل أرقاما قياسية في عدد عمليات الاجتياز المحبطة برا وبحرا خلال الأشهر الأولى من سنة 2021

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سجلت السلطات الأمنیة التونسیة أرقاما قیاسیة، خلال الأشهر الأولى من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، في عدد عملیات الاجتیاز المحبطة برا وبحرا لیصبح عدد عملیات الاجتیاز المحبطة منذ بدایة السنة 195 عملیة اجتیاز أي بنسبة زیادة ب %242 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وفق تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر أفريل 2021 حول الاحتجاجات الاجتماعية و حالات "الانتحار ومحاولات الانتحار" والعنف والهجرة غير النظامية.وأرجع الناطق الرسمي باسم المنتدى، رمضان بن عمر، خلال ندوة عن بعد خصصت لعرض نتائج التقرير، تطور عدد عملیات الاجتیاز المحبطة الى المساعدات التقنیة واللوجستیة الأوروبیة التي تتلقاها تونس لتعزيز امكنياتها للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه، من جهة، ونتیجة خضوع رئاستي الحكومة والجمهورية التونسية لاملاءات الجانب الأوروبي في هذا الصدد جراء الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد والذي یجعلھا في وضعیة ھشاشة إزاء الشریك الأوروبي.وقد بلغ عدد المھاجرین التونسیین الواصلین الى إیطالیا خلال شھر افریل 307 مھاجرا في حین أحبطت السلطات التونسیة 42 عملیة اجتیاز ومنعت 409 مھاجرا من الوصول الى السواحل الإیطالیة انطلاقا من تونس.كما منعت السلطات التونسیة 3027 مھاجرا منذا بدایة السنة من الوصول الى السواحل الإیطالیة أي بنسبة زیادة ب%170 . في حین ارتفع عدد الواصلین مقارنة من التونسیین مقارنة بسنتي 2020 و 2019 لكنة انخفض ب%27 مقارنة بسنة 2018ولفت بن رمضان الى أن الإجراءات الأمنیة المتخذة تحت عنوان ما یسمى بمكافحة الھجرة غیر النظامیة تؤثر على حریة تنقل التونسیین في وطنھم وحریة تنقل المھاجرین داخل البلاد التونسیة فقد أصبحت جزیرة قرقنة بمثابة الحصن، الذي یصعب الولوج الیه لغیر اصیلي الجزیرة "الا من تبدو على ملامحھم الرفاھیة المادية" ، وفق تعبيره.وذكر بن رمضان بالمأساة الإنسانیة الكبرى التي حصلت في شهر أفريل 2021 على السواحل التونسیة بعد غرق مركب على متنه اكثر من 40 مھاجرا ،مستنكرا صمت السلطات الرسمية ازاء هذه الحادثة مما يؤكد جنوح السیاسات والتعاون الأوروبي التونسي نحو المنع ولیس نحو البحث والإنقاذ.ومن جهة أخرى كشف بن رمضان أن جملة عدد القصر التونسیین الواصلین الى إیطالیا بطریقة غیر نظامیة 208 قاصرا أي بنسبة %8.16 من جملة القصر الواصلین الى إیطالیا من مختلف الجنسیات، مؤكدا أن مشاركة القصر والاناث خلال السنوات الأخیرة یعكس تحولا للمشروع الھجري نحو المشروع العائلي شیئا فشیئا ویبرز ضعف مؤسسات الرعایة الاجتماعیة والتربویة في الإحاطة بھذه الفئات الھشة.