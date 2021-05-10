صفاقس: فوضى واكتظاظ واحتجاجات من المواطنين في المركز الجهوي للتلقيح ضد "كورونا" بحضور وزير الصحة

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عرف المركز الجهوي للتلقيح ضد "كورونا" بالمركب الشبابي بطريق الميناء بصفاقس اليوم الاثنين حالة من الفوضى والاكتظاظ والاحتجاجات من قبل المواطنين الوافدين لتلقي جرعات التلقيح وذلك بحضور وزير الصحة فوزي المهدي الذي جاء لتفقد المركز بمناسبة افتتاح المركز الثاني بحديقة الرياضة بشط القراقنة في إطار السعي لتوسيع مجال التلقيح والتسريع من نسقه في الجهةوعبر العشرات من المحتجين وأغلبهم من الفئة العمرية فوق الستين سنة ومرافقيهم عن غضبهم واستيائهم لبطئ سير عملية التلقيح وبقائهم لأكثر من ساعتين وثلاث ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة دون الظفر بالتلقيح رغم تلقيهم موعدا بواسطة الإرسالية القصيرةووصف العديد منهم الوضع ب"الكارثة" كما اعتبروا أن الاكتظاظ الحاصل لمئات المواطنين لم تستوعبهم الطوابير هو المصير الأسوأ باعتبار نسبة الاختطار المرتفعة جراء عدم احترام الحد الأدنى من التباعد الجسدي في وقت انتشار كبير للوباءودعا أحد المواطنين الوزير إلى إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها توزيع المسجلين بمنظومة "إيفاكس" على مراكز التلقيح بشكل يحقق التوازن بينها وتجنب الوضع الحالي الذي تشهد فيه مراكز اكتظاظا شديدا وتعرف أخرى غيابا شبه كلي للملقحين على غرار ما حصل في مركز جبنيانة الذي تم تأجيل افتتاحه من الأسبوع الفارط إلى اليوم بسبب غياب المسجلينوفي رده عن سؤال (وات) حول ما ستتخذه الوزارة إزاء وضعية الفوضى داخل مركز التلاقيح بالمركب الشبابي بطريق الميناء، أكد وزير الصحة فوزي المهدي أنه سيتم إرسال فريقا طبيا وشبه طبي بشكل مستعجل لمعاضدة عمل الفريق الحالي والقيام بأكبر عدد ممكن من التلاقيح لفائدة الأعداد الكبيرة من المواطنين الغاضبينكما أفاد فوزي المهدي أنه أمام الصعوبات المسجلة في مستوى "الموارد البشرية التي مهما كانت طاقتها فقد أنهكت بسبب الحرب ضد الوباء" وأمام الحاجة لتدعيمها، طلبت وزارة الصحة من الحكومة القيام بتعزيز الإمكانيات الحالية في إطار آلية التعاقد خاصة بالنسبة للتلقيح ومقاومة "كوروناوأمام تواصل إشكالية النقص في الموارد البشرية ولا سيما الممرضين المكلفين بحقن التلاقيح رغم بذل جهود في تعبئة هذه الموارد، وجّه المكلف بالتنسيق في المركز الجهوي الجديد للتلقيح بشط القراقنة الدكتور فتحي بشة نداء للمتطوعين من الإطارات الطبية وشبه الطبية والمتقاعدين منهم للالتحاق بالمركز الجهويكما حيا بشة جمعيات المجتمع المدني في صفاقس التي ساعدت المركز الجديد في الجوانب التنظيمية وتأطير الملقحين والحرص على تطبيق البروتوكول الصحي داعيا المواطنين إلى الالتزام بتاريخ وتوقيت المواعيد المحددة في الإرساليات القصيرة درء للاكتظاظ والفوضىوتقدر طاقة عمل المركز الجديد بحديقة الرياضة بشط القراقنة بألفي تلقيح يوميا وقد توفق إلى تطعيم 400 مواطن إلى حدود الساعة العاشرة صباحا وهو يعد من أكبر مراكز التلقيح في تونس وقد تم إقراره في إطار الترفيع في نسق التلقيح في جهة صفاقس التي تعرف نسبة تلقيح ضعيفة رغم أن نسبة التسجيل فيها مرتفعة بحسب ما بينه وزير الصحة خلال الزيارةوإزاء "البطء الذي تشهده عملية التلقيح" ضد فيروس "كورونا"، أفاد فوزي المهدي أن الجهود متجهة حاليا لتوفير التلاقيح وفتح مراكز التطعيم جهويا ومركزيا متوقعا أن يقع الترفيع أكثر في نسق عمليات التلقيح مع قدوم دفعات إضافية من الجرعات تباعا في الأسابيع المقبلة وفق قولهوينتظر أن يفتتح في الأيام القادمة بالنسبة لولاية صفاقس بحسب فتحي بشة مركزي تلقيح بكل من المحرس وبئر علي بن خليفة لتنضاف إلى المراكز المحلية بكل من قرقنة وساقية الداير وجبنيانةمن جهة أخرى أكدت مديرة الرعاية الصحية الأساسية أحلام قزارة أن ما حصل في بعض الحالات التي تلقى فيها أصحابها إرساليات تدعوهم إلى تلقي الجرعة الثانية من التلقيح رغم أنهم لم يتلقوا الجرعة الأولى، هو مجرد خطأ فني في مستوى بث الإرسالية لم يكن له انعكاس سلبي حيث تلقى أصحاب هذه الحالات جرعات التلقيح الأولى التي هم معنيون بها.