وحدة لجيش البحر تنقذ 9 مهاجرين غيرنظاميين بسواحل قرقنة بعد تسرب المياه إلى قاربهم

وات -

أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، ظهر اليوم الأحد، 9 مهاجرين غير نظاميين يحملون الجنسية التونسية، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، كانوا على متن قارب على وشك الغرق جراء تسرب المياه، بالموقع جنوب شرق العطايا بقرقنة (ولاية صفاقس) على بعد حوالي 48 كم.وأوردت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، أن المهاجرين غير النظاميين أفادوا بأنهم أبحروا ليلة البارحة من سواحل بوغرارة بجربة (ولاية مدنين) بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.وأضافت أنه تم التوجه بهم إلى ميناء جرجيس (ولاية مدنين) لتسليمهم لاحقا إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان، قصد إتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.