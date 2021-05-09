مدير الهياكل الصحية: عدد اسرة الأوكسجين مؤهل لمزيد الارتفاع وتعويل على وعي الفرد لحماية نفسه وكسر حلقة العدوى

وات -

قال مدير عام الهياكل الصحية العمومية نوفل السمراني ان عدد اسرة الأوكسجين الذي تطور منذ بداية جائحة الكوفيد من 800 سرير الى 2300 سرير حاليا، مؤهل لمزيد الارتفاع اذا لم يقع الالتزام بالحجر الصحي الشامل مما ينذر بمزيد تعقد الوضع الصحي بالبلاد.وذكر في تصريح لمراسلة (وات) ببن عروس على هامش زيارة وزير الصحة فوزي المهدي لميناء رادس لتلقي شحنات جديدة مستوردة من الأوكسجين، بتطور عدد اسرة الإنعاش من 90 سريرا عند بداية الجائحة الى 400 سرير حاليا.واوضح انه يتعين بالتوازي مع الترفيع في عدد اسرة الإنعاش والاكسجين تطوير المخزون الاستراتيجي من الأكسجين الطبي من خلال الاستيراد حتى يقع الايفاء بالحاجيات المتنامية في الغرض.واشار الى ان الوزارة ستعمل على فتح مستشفيات ميدانية جديدة للترفيع في عدد الاسرة،مذكرا في هذا الاطار بفتح مستشفىين ميدانيين بالمنزه والقيروان باعتبار صعوبة الوضع.وشدد مدير عام الهياكل الصحية العمومية على ضرورة وعي الفرد بمسؤوليته في حماية نفسه واهله من خلال كسر حلقة العدوى ومنع مزيد تفشي الجائحة.