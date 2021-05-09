المنستير: وصول أوّل رحلة غير منتظمة من لوكسمبورغ إلى مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي

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بعد غياب تواصل ست سنوات حطت اليوم بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير على الساعة العاشرة و35 دقيقة صباحا الرحلة " LGL945 " وهي أوّل رحلة غير منتظمة للخطوط الجوية "لوكس ار" القادمة من لوكسمبورغ وعلى متنها 50 سائحا وفق ما صرّح به لــ(وات) المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة.وأضاف بن حليمة أنّه يقع تطبيق البروتوكول الصحي السياحي في مختلف المراحل التي يمر بها كلّ سائح منذ صعوده على متن الطائرة المتوجهة نحو تونس وصولا إلى مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي حيث يوجد فريق من أعوان الصحة وعلى متن الحافلة التي تقلّ السياح نحو نزل الإقامة وفي النزل.وكانت أول رحلة لشركة الطيران لوكس اير" حط أوّل أمس بمطار تونس قرطاج الدولي وعلى متنها 19 سائحا في حين أنّ السياح الذين وصلوا اليوم إلى مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي حجزوا بنزل بولايتي سوسة والمهدية وتتراوح مدّة إقامتهم بين أسبوع وأسبوعين ومن بينهم البعض الذين ستتواصل عطلتهم أكثر من شهر وهم من الحرفاء الأوفياء للوجهة التونسية وينزلون في فنادق فخمة وفق ما أكّده في تصريح اليوم من المطار لـ(وات) ممثّل وكالة الأسفار "لوكس ار تو" بشمال تونس عادل رجبوستنظم شركة الطيران "لوكس ار"، التي كانت آخر رحلة لها بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي بتاريخ 11 ماي 2014، كلّ أسبوع رحلتين غير منتظمة يومي الخميس والأحد في اتّجاه المنستير وجربة وتونس العاصمة حسب عادل رجب الذي قال إنّهم حجزوا عدّة نزل غير أنّه أشار إلى عدم إمكانية تحديد عدد السياح الذين ينتظر أن يصلوا إلى تونس خلال هذا الموسم السياحي باعتبار أنّ المسألة مرتبطة بتطور وباء كورونا المستجد.ووصل اليوم على متن هذه الرحلة "جون سوريه" وزوجته "مونيك سوريه" من لوكسمبورغ وهما من السياح الأوفياء للوجهة التونسية فهذه هي المرة 68 التي يزوران فيها تونس منذ سنة 1963 إذ سنويا يزوران بلادنا مرتين أو 3 مرات مؤكدين لــ(وات) أنّ أكثر ما يجذبهما نحو اختيار الوجهة التونسية هو لطف الناس وما تتميز به مناخ رائع، وستتواصل عطلتهم ثلاثة أسابيع إلى غاية 30 ماي الجاري.أمّا السائح الفرنسي دايفد كنيبار فقد اختار تونس للمرّة الثانية لقضاء عطلته بأسبوع واحد بأحد نزل سوسة مؤكدا أنّ الحجر الصحي لم يكن ليثنيه وزوجته عن القدوم إلى تونس وسيظلان في النزل وسيحاولان "الاستمتاع بالطقس الجميل هنا".وكانت الجهة سجلت انطلاق وصول أوّل رحلة غير منتظمة حطت بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي قادمة من روسيا يوم الخميس 29 أفريل 2021 وعلى متنها 189 سائحا روسيا حسب المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير مشيرا إلى أنّ هناك رحلة غير منتظمة تصل أسبوعيا من روسيا ويتوجه السياح نحو نزل بولايات المنستير وسوسة والمهدية والحمامات.