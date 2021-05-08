الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 8 ماي 2021

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المنستير: تسجسل 3 وفيات و69 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد19 "

جندوبة: 74 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" واستقرار في عدد الوفيات

سجلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير 3 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بمعتمديات المنستير وطبلبة وقصيبة المديوني بولاية المنستير، و69 إصابة جديدة و93 حالة تعافي جديدة لترتفع جملة الوفيات إلى 492 وفاة، و18 ألفا و467 إصابة، و16 ألفا و491 حالة شفاء، وفق آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 22 إصابة بالمنستير، و9 إصابات بالوردانين، و8 إصابات ببنبلبة، و7 إصابات بالساحلين، و6 إصابات بقصيبة المديوني، و5 إصابات بقصر هلال، و5 إصابات بجمال، وإصابتين بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين بطبلبة، وإصابتين بالمكنين، وإصابة واحدة بالبقالطة.وتعدّ الجهة إلى غاية يوم 6 ماي الجاري، 1484 حالة نشطة و96 حالة مقيمة بالمؤسسات الصحية منها 56 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، الذي سجل نسبة اشغال لأسرة "كوفيد" بقسم الانعاش والعناية المركز 84 فاصل 8 في المائة، في حين بلغت النسبة الجهوية لاشغال أسرة "كوفيد" 60 فاصل 8 في المائة.وحافظت ولاية المنستير خلال ال14 يوما الأخيرة إلى غاية 6 ماي الجاري على تصنيفها كولاية "ذات مستوى اختطار مرتفع جدا" رغم تراجع المعدل الجهوي للإصابات لكلّ 100 ألف ساكن إلى 138 إصابة، وتقلص عدد المعتمديات المصنفة ذات اختطار "مرتفع جدا" إلى 08 تتصدرها الساحلين ب261 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.وارتفع عدد المعتمديات المصنفة ذات مستوى "اختطار مرتفع" إلى 04 بعد أن تراجع الإصابات بمعتمدية زرمدين من 101 إصابة خلال 14 يوما الأخيرة إلى غاية يوم 6 ماي، إلى 98 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن ، وبمعتمدية طبلبة من 110 إصابات إلى 97 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، في حين حافظت معتمديتي جمال والمكنين على مستوى اختطار "مرتفع"، ومعتمدية بني حسان على مستوى اختطار "متوسط".ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" بولاية جندوبة منذ بداية الجائحة وإلى غاية الخميس الفارط الى 4088 إصابة، وذلك بعد تسجيل 74 إصابة، تعافى منهم خلال ذات الفترة 3584 مصابا.في المقابل، لم يسجّل عدد الوفيات بذات الفيروس أي تطور مقارنة بيوم 5 من الشهر الجاري، حيث حافظ على استقراره في حدود 229 حالة وفاة سجلتها الجهة منذ بداية الجائحة.والى حدود يوم الخميس المنقضي، يقيم بأقسام الكوفيد بمستشفيات ولاية جندوبة، 64 مصابا، وبقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة 4 مصابين.من جهة أخرى، يشهد قسم التلقيح بالمركب الشبابي بجندوبة اقبالا كثيفا من قبل المسجلين، وقد تلقى يوم امس الجمعة 449 مواطنا التلقيح بين الجرعة الأولى والثانية.