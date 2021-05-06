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صنف مسلسلات

صنف السلسلات

وتمّ الإعلان عن جوائز الدورة السادسة لمسابقة أفضل الأعمال الدرامية الرمضانية "رمضان اوارد" 2021، مساء اليوم الخميس، ضمن حصة خاصة قدمتها الصحفية عبير بوليلة على موجات إذاعة الشباب التي تنظم هذه المسابقة بالشراكة مع مجلة "تونيفيزيون" منذ ست سنوات.وضمت لجنة التحكيم مجموعة من الفاعلين في المجال النقدي والدرامي هم سوسن معالج (ممثلة ورئيسة لجنة التحكيم) ومحسن الفريجي (مهندس صوت) وكاهنة عطية (مديرة فنية في التركيب) وجميل نجار (مخرج) وغانم الزرلي (ممثل) وطارق بن عبدالله (مدير تصوير) وبشير الغربي (موسيقي وجامعي متخصص في العلوم الموسيقية) وفوزية المزي (أستاذة جامعية وصحفية متخصصة في المجال الثقافي) وهندة حوالة (أستاذة محاضرة دكتورة مختصة في السمعي البصري والسينما) وشادية خذير (منتجة ومقدمة برامج ثقافية وأستاذة بمعهد الصحافة و علوم الإخبار ).أفضل ماكياج: منى بن عبدة وهاجر الأخضر (أولاد الغول)أفضل ديكور : غازي التميمي (أولاد الغول)أفضل ملابس : ليليا الأخوة (أولاد الغول)أفضل موسيقى تصويرية: سامي معتوقي (أولاد الغول)جائزة أفضل مونتاج : أحمد بن كريديس (حرقة)جائزة وليد الورغي لأفضل صوت: محمد قناقان وسامي الغربي (حرقة)جائزة أفضل صورة : محمد المغراوي (أولاد الغول)جائزة افضل سيناريو : عماد الدين الحكيم (حرقة)جائزة أفضل ممثل واعد : أسامة كشكار (حرقة)جائزة أفضل ممثلة واعدة: مناصفة بين أميمة البحري وياسمين بوعبيد (حرقة)جائزة أفضل ممثل: رياض حمدي (حرقة)جائزة أفضل ممثلة : عائشة بن أحمد (حرقة)جائزة صلاح الدين الصيد لأفضل إخراج: مراد بالشيخ (أولاد الغول)جائزة أفضل مسلسل : (حرقة)جائزة لجنة التحكيم: يوسف الوسلاتي (حرقة)جائزة لجنة التحكيم الخاصة آلت الممثل جمال مداني عن دوره في السلسلة الهزلية (كان يا ما كانش) للمخرج عبد الحميد بوشناقجائزة أفضل عمل درامي يقدم صورة ايجابية عن النساء آلت لسلسلة (كان يا ما مانش)أفضل ماكياج: كاميليا بوجلفة (كان يا ما كانش)أفضل ديكور : خليل خوجة (الجاسوس)أفضل ملابس : حجبتأفضل موسيقى تصويرية: حمزة بوشناق (كان يا ما كانش)جائزة أفضل مونتاج : حجبتجائزة أفضل صورة : إقبال عرافة وكريم (العياري الجاسوس)جائزة افضل سيناريو : حاتم بلحاج وعزيز الجبالي وعبد الحميد بوشناق (كان يا ما كانش)أفضل ممثلة : فاطمة سعيدان (كان يامكانش)جائزة افضل ممثل : جهاد الشارني (كان يا ما كانش)جائزة أفضل ممثلة واعدة: حجبتجائزة أفضل ممثل واعد: سيف عمران (كان يا ما كانش)جائزة أفضل سلسلة: (كان يا ما كانش)جائزة عبد القادر الجربي لأفضل إخراج : عبد الحميد بوشناق (كان يا ماكانش)