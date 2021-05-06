   Abdelhalim - نبتدي مين الحكاية  

الترجي الرياضي يواجه شباب بلوزداد الجزائري يومي 15 و22 ماي

Publié le Jeudi 06 Mai 2021 - 15:13 قراءة: 0 د, 21 ث
اعلن الترجي الرياضي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اليوم الخميس، ان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم حدد يومي 15 و22 ماي لاجراء لقاءيه مع شباب بلوزداد الجزائري في الدور ربع النهائي لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.

وسيقام لقاء الذهاب يوم 15 ماي بملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية انطلاقا من الساعة الخامسة مساء فيما ستدور مباراة الإياب يوم 22 من نفس الشهر على الساعة الخامسة مساء بملعب رادس.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225346



En continu

Toutes les news
.

الخميس 06 ماي 2021 | 24 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
17°
 23° % 82 :الرطــوبة
تونــس 16°
2.06 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
23°-1625°-1627°-1530°-1828°-17
  • Avoirs en devises
    20818,6

  • (6 mai)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,31529 DT        1$ =2,76293 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 mai)   1445,2 MDT