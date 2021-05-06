الترجي الرياضي يواجه شباب بلوزداد الجزائري يومي 15 و22 ماي

اعلن الترجي الرياضي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اليوم الخميس، ان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم حدد يومي 15 و22 ماي لاجراء لقاءيه مع شباب بلوزداد الجزائري في الدور ربع النهائي لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.وسيقام لقاء الذهاب يوم 15 ماي بملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية انطلاقا من الساعة الخامسة مساء فيما ستدور مباراة الإياب يوم 22 من نفس الشهر على الساعة الخامسة مساء بملعب رادس.