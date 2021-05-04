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رابطة الأبطال : شباب بلوزداد والترجي التونسي يوم الجمعة 14 ماي بملعب 5 جويلية بالجزائر (س20)

Publié le Mardi 04 Mai 2021 - 18:07 قراءة: 0 د, 21 ث
ستقام مباراة شباب بلوزداد الجزائري والترجي الرياضي التونسي, لحساب ربع نهائي ( ذهابا) , من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم , يوم الجمعة 14 ماي بالملعب الاولمبي 5 جويلية (س 00ر20 ( توقيت محلي - توقيت تونس ), حسبما اعلنه النادي الجزائري اليوم الثلاثاء في بيان له.
وستقام مقابلة الإياب , يوم السبت 22 ماي بملعب حمادي العقربي برادس ( 00ر20س , بتوقيت تونس ), حسب نفس المصدر.


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