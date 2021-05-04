جيش البحر ينقذ 20 مهاجرا تونسيا بصفة غير نظامية بسواحل قليبية

أنقذت وحدة تابعة لجيش البحر صباح اليوم 04 ماي 2021، عشرين (20) مهاجرا غير شرعي تونسيّي الجنسيّة تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة، كانوا على متن زورق مطاطي بالموقع جنوب شرق قليبية على بعد حوالي 61 كلم، خارج المياه الإقليمية التونسية.وأفادوا أنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين يومي 03 و04 ماي الجاري من سواحل منزل تميم في إتجاه الفضاء الأوروبي.ووفق بلاغ لوزارة الدفاع, تم التوجه بهم نحو ميناء قليبية وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.